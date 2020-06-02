Бывший депутат Рады озвучил вероятные направления «вторжения» России на Украину

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2 июня 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Рефат Чубаров, бывший депутат Верховной Рады, назвал возможные направления «вторжения» Российской Федерации на территорию Украины. По данному вопросу политический деятель высказался в разговоре с журналистами.

По словам Чубарова, Москва может решиться на силовое решение проблемы водоснабжения, которая стоит перед Крымом, и атаковать соседнюю Херсонскую область, где расположено Каховское водохранилище. Кроме того, как пишет отечественное интернет-издание «Репортер», экс-парламентарий допустил сценарий, при котором РФ «вторгнется» на территорию Николаевской области, чтобы «проучить» американцев, строящих свою базу в городе Очакове.

Украинские политики регулярно обвиняют Москву в агрессивных планах. Российское руководство подобные утверждения отрицает.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный эксперт, бывший полковник РФ Виктор Баранец пообещал Киеву уничтожение всех расположенных в городе мостов в случае украинского удара по Крымскому.