Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Бывший депутат Рады озвучил вероятные направления «вторжения» России на Украину

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Рады озвучил вероятные направления «вторжения» России на Украину
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Рефат Чубаров, бывший депутат Верховной Рады, назвал возможные направления «вторжения» Российской Федерации на территорию Украины. По данному вопросу политический деятель высказался в разговоре с журналистами.

По словам Чубарова, Москва может решиться на силовое решение проблемы водоснабжения, которая стоит перед Крымом, и атаковать соседнюю Херсонскую область, где расположено Каховское водохранилище. Кроме того, как пишет отечественное интернет-издание «Репортер», экс-парламентарий допустил сценарий, при котором РФ «вторгнется» на территорию Николаевской области, чтобы «проучить» американцев, строящих свою базу в городе Очакове.

Украинские политики регулярно обвиняют Москву в агрессивных планах. Российское руководство подобные утверждения отрицает.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный эксперт, бывший полковник РФ Виктор Баранец пообещал Киеву уничтожение всех расположенных в городе мостов в случае украинского удара по Крымскому.

ДЦ

В мире

Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что власти страны приняли решение засекретить большую часть "стратегии" Киева по "возвращению" полуострова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью