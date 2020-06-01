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Экс-полковник РФ пообещал Киеву уничтожение всех мостов в случае удара по Крымскому

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Экс-полковник РФ пообещал Киеву уничтожение всех мостов в случае удара по Крымскому
Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

Отставной полковник, российский эксперт Виктор Баранец высказался о гипотетическом ударе украинских крылатых ракет «Нептун», чьи очередные испытания прошли в конце мая, по Крымскому мосту. О том, что данные ракеты способны снести сооружение, ранее заявлял Александр Турчинов, бывший секретарь Совнацбеза Украины.

Как отметил Баранец, ставший собеседником издания ФАН, в Киеве «есть огромное количество мостов». Если Украина решится ударить по Крымскому, все они будут уничтожены, пообещал военный специалист.

Ранее сегодня сообщалось, что Алексей Журавко, бывший украинский депутат, перечислил регионы, которые могут в будущем выйти из состава страны.

ДЦ

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