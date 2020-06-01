Экс-депутат Рады назвал регионы, которые в будущем могут выйти из состава Украины

Курс властей Украины, направленный на воспитание агрессивных по отношению к России граждан и переписывание истории, способен привести к распаду страны. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.
По словам Журавко, пророссийские регионы «будут стараться отойти от такого государства, отвергать его», что станет причиной конфликта с центральной властью, который спровоцирует распад Украины. В числе кандидатов на выход из состава страны экс-парламентарий, в частности, назвал Одессу, Николаев, Харьков, Херсон и Запорожье.
Ранее сегодня сообщалось, что Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ, заявил об отсрочке «катастрофы» Киева в Донбассе из-за пандемии коронавирусной инфекции.