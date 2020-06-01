Экс-депутат Рады назвал регионы, которые в будущем могут выйти из состава Украины

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1 июня 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Харьков»

Флаг Украины на здании вокзала в Одессе, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Курс властей Украины, направленный на воспитание агрессивных по отношению к России граждан и переписывание истории, способен привести к распаду страны. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

По словам Журавко, пророссийские регионы «будут стараться отойти от такого государства, отвергать его», что станет причиной конфликта с центральной властью, который спровоцирует распад Украины. В числе кандидатов на выход из состава страны экс-парламентарий, в частности, назвал Одессу, Николаев, Харьков, Херсон и Запорожье.

Ранее сегодня сообщалось, что Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ, заявил об отсрочке «катастрофы» Киева в Донбассе из-за пандемии коронавирусной инфекции.