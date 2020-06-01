Экс-советник Путина заявил об отсрочке «катастрофы» Киева в Донбассе из-за COVID-19

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1 июня 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Владимир Зеленский на Нормандском саммите в Париже, Aurelien Morissard via www.imago / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский избрал неправильный курс в отношении решения проблемы Донбасса. С таким заявлением выступил Андрей Илларионов, бывший советник российского лидера Владимира Путина.

По словам Илларионова, процитированного каналом «Соцжизнь» в «Яндекс. Дзен», пандемия коронавируса, сорвав проведение Нормандского саммита в столице Германии весной, отсрочила «полную катастрофу» Украины в Донбассе. Так как Владимир Зеленский не отказался от своей ошибочной позиции, «катастрофа» все равно произойдет в дальнейшем, предсказал экс-советник президента России.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, придумал способ «вернуть» Крым Украине.