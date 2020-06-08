Назван возможный срок начала полноценного наступления ВСУ на республики Донбасса

Алексей Леонков, российский военный эксперт, назвал предполагаемый срок начала полноценного наступления Вооруженных сил Украины на непризнанные ДНР и ЛНР. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.
Согласно прогнозу Леонкова, операция ВСУ может стартовать в середине июня текущего года. По мнению аналитика, о подготовке Киева к нападению на республики свидетельствует наращивание украинских войск на линии соприкосновения и активизация диверсионно-разведывательных групп на территории ДНР и ЛНР. При благоприятном развитии событий для ВСУ они попробуют рассечь республики надвое и лишить их контроля над границей с Россией, предсказал Алексей Леонков.
Ранее стало известно, что ополченцы ДНР уничтожили киевских военных в ходе ответного удара.