Назван возможный срок начала полноценного наступления ВСУ на республики Донбасса

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8 июня 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Алексей Леонков, российский военный эксперт, назвал предполагаемый срок начала полноценного наступления Вооруженных сил Украины на непризнанные ДНР и ЛНР. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

Согласно прогнозу Леонкова, операция ВСУ может стартовать в середине июня текущего года. По мнению аналитика, о подготовке Киева к нападению на республики свидетельствует наращивание украинских войск на линии соприкосновения и активизация диверсионно-разведывательных групп на территории ДНР и ЛНР. При благоприятном развитии событий для ВСУ они попробуют рассечь республики надвое и лишить их контроля над границей с Россией, предсказал Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что ополченцы ДНР уничтожили киевских военных в ходе ответного удара.