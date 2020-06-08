Ополченцы уничтожили бойцов и технику ВСУ после нового удара армии Украины по ДНР

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8 июня 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Силы ДНР нанесли ответный удар по позициям киевских военных после их новой атаки по территории непризнанной республики. Об этом рассказывается в сообщении, распространенном Народной милицией ДНР.

Отмечается, что в минувший четверг Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу поселок Еленовка, в результате оказалась ранена 59-летняя местная жительница. Ответный удар со стороны ополчения привел к уничтожению трех бойцов и двух бронемашин ВСУ. Еще трое киевских военных получили ранения.

Ранее в понедельник сообщалось, что в украинском кабмине назвали «лучший способ» возвращения территорий, контролируемых властями ДНР и ЛНР.