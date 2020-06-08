Вице-премьер Украины назвал «лучший способ» завладения Крымом и возвращения ЛДНР

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8 июня 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Резников (первый справа в первом ряду) с коллегами по кабмину, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Алексей Резников, заместитель председателя украинского правительства, назвал «лучший способ» завладения российским Крымом и возвращения в состав страны неподконтрольных Киеву территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», Резников заявил, что необходимо повысить уровень жизни в украинских частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области.

Кроме того, вице-премьер выступил за диалог с населением отпавших от страны территорий.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Лубинец, депутат Верховной Рады, спрогнозировал присоединение Белоруссии к России.