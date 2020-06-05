Депутат Рады предсказал вхождение Белоруссии в Россию «без единого выстрела»

Белоруссия в будущем станет частью Российской Федерации. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил Дмитрий Лубинец, депутат украинской Верховной Рады.
По словам парламентария, процитированного порталом «ПолитНавигатор», Москву якобы не устраивает, что в настоящий момент Белоруссия является независимым государством. Лубинец полагает, что Россия в будущем присоединит соседнюю страну. Как считает депутат, это произойдет «без единого выстрела».
Ранее в пятницу сообщалось, что Алексей Арестович, киевский военный эксперт, озвучил предполагаемый срок «захвата» Украины Россией.