Депутат Рады предсказал вхождение Белоруссии в Россию «без единого выстрела»

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5 июня 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Белоруссии на акции в Минске, Evgeny / globallookpress.com

Белоруссия в будущем станет частью Российской Федерации. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил Дмитрий Лубинец, депутат украинской Верховной Рады.

По словам парламентария, процитированного порталом «ПолитНавигатор», Москву якобы не устраивает, что в настоящий момент Белоруссия является независимым государством. Лубинец полагает, что Россия в будущем присоединит соседнюю страну. Как считает депутат, это произойдет «без единого выстрела».

Ранее в пятницу сообщалось, что Алексей Арестович, киевский военный эксперт, озвучил предполагаемый срок «захвата» Украины Россией.