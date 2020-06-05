Киевский военный аналитик назвал предполагаемый срок «захвата Украины» Россией

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5 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Украина может быть «захвачена» Российской Федераций к сентябрю текущего года. С соответствующим прогнозом выступил киевский военный эксперт Алексей Арестович, говорится в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание Shark News, Арестович отметил, что вероятным предвестником широкомасштабного наступления РФ являются учения «Кавказ 2020», начавшиеся в марте. Данные учения должны закончиться к сентябрю. Аналитик полагает, что к этому моменту его страна может быть «захвачена».

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в агрессивных планах. Официальная Москва подобные утверждения отрицает.

Ранее сообщалось, что Алексей Данилов, секретарь Совнацбеза Украины, предсказал развал России.