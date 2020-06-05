Секретарь украинского Совнацбеза предсказал распад России «при нашей жизни»

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5 июня 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Российскую Федерацию в будущем ждет распад. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

Согласно точке зрения, озвученной Даниловым, Россия представляет собой «искусственное образование», которое «собрали» с помощью оружия. Как пишет издание «Русская весна», украинский чиновник предсказал, что данная «сборная территория» развалится. По мнению 57-летнего Данилова, «это будет при нашей жизни».

Ранее в пятницу сообщалось, что украинский политик Дмитрий Корчинский придумал способ лишить воды российский Крым, который официальный Киев называет «временно оккупированным».