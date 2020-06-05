Экс-кандидат в президенты Украины призвал уничтожить Каховское водохранилище ради прекращения водоснабжения Крыма

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5 июня 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Украине следует уничтожить Каховское водохранилище, расположенное на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей, чтобы сделать невозможным водоснабжение «оккупированного» Крыма. С таким призывом на своей странице в социальной сети Facebook выступил Дмитрий Корчинский, украинский политик, принимавший участие в выборах президента страны 2004 года в качестве кандидата.

Как выразился Корчинский, реализация его предложения «оздоровит экологию и политику».

Ранее сегодня сообщалось, что Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы, заявил о способности России присоединить юго-восток Украины без использования армии.