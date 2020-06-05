Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Экс-депутат Думы заявил о способности РФ присоединить юго-восток Украины без армии

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-депутат Думы заявил о способности РФ присоединить юго-восток Украины без армии
Морской вокзал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Российская Федерация должна воспользоваться массовыми волнениями в Соединенных Штатах и запустить программу по присоединению областей, расположенных в юго-восточный части Украины. С таким призывом в телевизионном эфире выступил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

По словам Багдасарова, принявшего участие в одной из программ канала «Россия 1», Москва способна присоединить юго-восток Украины без введения своих Вооруженных сил. Как выразился экс-парламентарий, у РФ «есть масса вариантов». Что это за варианты, Семен Багдасаров не уточнил.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине спрогнозировали возможный «захват» Россией южных регионов бывшей советской республики.

ДЦ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью