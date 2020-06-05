Экс-депутат Думы заявил о способности РФ присоединить юго-восток Украины без армии

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5 июня 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Морской вокзал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Российская Федерация должна воспользоваться массовыми волнениями в Соединенных Штатах и запустить программу по присоединению областей, расположенных в юго-восточный части Украины. С таким призывом в телевизионном эфире выступил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

По словам Багдасарова, принявшего участие в одной из программ канала «Россия 1», Москва способна присоединить юго-восток Украины без введения своих Вооруженных сил. Как выразился экс-парламентарий, у РФ «есть масса вариантов». Что это за варианты, Семен Багдасаров не уточнил.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине спрогнозировали возможный «захват» Россией южных регионов бывшей советской республики.