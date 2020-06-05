Экс-представитель Порошенко предрек возможный «захват» РФ южных регионов Украины

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5 июня 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может в будущем «захватить» южные регионы Украины. С соответствующим прогнозом выступил бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, занимавший данный пост, когда во главе соседней страны стоял Петр Порошенко.

Как информирует издание «Русская весна», Бабин заявил, что в «проектах» РФ якобы присутствуют «захват» ряда территорий, которые расположены на юге Украины. В числе них экс-представитель Порошенко назвал Херсонскую область и «отдельные районы» Одесской и Николаевской областей. Согласно утверждению Бориса Бабина, российские силы «тренируются» в рамках подготовки к реализации «агрессивных» планов Москвы.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Народная милиция ДНР заявила о новых боевых потерях армии Украины в зоне конфликта в Донбассе.