ДНР сделала экстренное заявление об уничтожении позиции ВСУ и новых потерях Киева

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4 июня 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченцы Донецкой народной республики уничтожили позицию Вооруженных сил Украины, киевские военные понесли новые потери. Об этом рассказывается в экстренном заявлении, сделанном Народной милицией ДНР.

Народная милиция проинформировала, что представители 128-й бригады ВСУ обстреляли сегодня из гранатометов село Таврическое. В результате данного удара пострадала 80-летняя пенсионерка.

Силы ДНР в ответ ликвидировали огневую позицию противника. Украинская армия потеряла убитым одного человека и двух - ранеными.

Ранее сообщалось, что на Украине спрогнозировали возможное будущее республик Донбасса.