Экс-глава управления СБУ предрек возможное будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР

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4 июня 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Василий Вовк, бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины, рассказал в разговоре со СМИ, какая судьба может ждать самопровозглашенные республики Донбасса, отколовшиеся от Киева в ходе событий весны 2014 года.

Как отметил Вовк, процитированный «ПолитНавигатором», минские договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе «в тупом углу, они уже затоптаны там, откуда они уже не выйдут». По мнению собеседника журналистов, «Минск» сменит другой формат либо ДНР и ЛНР ждет приднестровский вариант будущего. Приднестровье фактически независимо от Кишинева, при этом боевых действий стороны не ведут. Ситуация вокруг республики характеризуется как «замороженный конфликт».

Ранее сообщалось, что Анна Скороход, бывший депутат Верховной Рады Украины, допустила развал страны из-за предоставления Донбассу автономного статуса.