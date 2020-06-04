Бывший депутат Рады предрекла возможный развал Украины из-за автономии Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июня 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Наделение Донбасса автономным статусом, предусмотренное минскими договоренностями, может привести к развалу Украины. С таким прогнозом выступила Анна Скороход, бывший депутат Верховной Рады.

Как отметила Скороход, многие положения минских соглашений противоречат Конституции Украины, где сказано, что она является унитарным государством. Если Донбасс получит автономию, его примеру захотят последовать другие регионы, полагает экс-парламентарий. По ее мнению, в конечном итоге это может привести к развалу страны.

Ранее сообщалось, что украинский эксперт Андрей Головачев объяснил невозможность возвращения Донецка и Луганска под киевскую юрисдикцию.