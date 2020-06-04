Киевский аналитик объяснил невозможность возвращения Донецка и Луганска Украине

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4 июня 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Кровь мирных граждан Донбасса, пролитая военными Украины в ходе операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сделала невозможной возвращение региона в состав страны. Соответствующую точку зрения на своей странице в социальной сети Facebook высказал Андрей Головачев, киевский политический эксперт.

По мнению Головачева, точкой невозврата стал авиационный удар украинских силовиков по центру Луганска 2 июня 2014 года. Аналитик полагает, что после данного инцидента, приведшего к гибели восьми человек и ранению двадцати восьми, не существует силы, способной реинтегрировать Донбасс.

Ранее сообщалось, что снайпер ДНР Эруан Кастель предрек быстрый ответ Москвы в случае наступления Киева в Донбассе.