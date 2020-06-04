Снайпер ДНР предрек быстрый ответ России в случае наступления Украины в Донбассе

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4 июня 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Infox.ru

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация не останется в стороне, если Украина решит организовать военное наступление на непризнанные республики Донбасса. Об этом заявил французский снайпер-доброволец из ДНР Эруан Кастель, говорится в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал Infox.ru, Кастель предсказал, что ответ Москвы в случае нападения на ДНР и ЛНР будет быстрым. Столкновение окажется скоротечным, так как у Вооруженных силы Украины нет шансов против российской армии, отметил снайпер. По его мнению, Североатлантический альянс вряд ли сочтет нужным вмешаться в ситуацию.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Алексей Журавко, бывший украинский депутат, предсказал распад страны из-за политики, которую проводит Киев.