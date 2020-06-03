Бывший депутат Рады предсказал распад Украины из-за политики киевских властей

Украину ждет распад из-за политики, которую проводят власти в Киеве. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.
Журавко прокомментировал недавнее заявление украинского политического деятеля Рефата Чубарова, допустившего «вторжение» России в Херсонскую область с целью решения водной проблемы Крыма. По словам экс-парламентария, Херсон и другие регионы «отвалятся сами из-за такого управления страной». Журавко предсказал, что «Украина сама развалится» при сохранении текущего положения дел.
Ранее в среду сообщалось, что политолог Владимир Карасев рассказал, чем бы обернулся вооруженный конфликт между Россией и Украиной.