Аналитик предсказал победу армии РФ над ВСУ без единого выстрела в случае войны

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3 июня 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Владимир Карасев, политический эксперт, предсказал, чем бы обернулась война Российской Федерации с Украиной. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

По словам Карасева, если бы армия РФ решила войти на территорию соседнего государства, победа над Вооруженными силами Украины была бы одержана без единого выстрела. Все 350 тысяч военнослужащих ВСУ быстро сдались бы, не оказав сопротивления, полагает собеседник издания ФАН.

Согласно точке зрения аналитика, украинская армия представляет собой «сброд» бандитов, мародеров, любителей алкоголя и запрещенных веществ. Как полагает Владимир Карасев, ВСУ способны только на обстрелы населенных пунктов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что бывший политзаключенный Мехти Логунов придумал способ развалить Украину без войны.