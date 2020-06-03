Бывший пленник СБУ придумал способ развалить Украину без военного конфликта

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3 июня 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Мехти Логунов, харьковский ученый, который несколько лет провел в тюрьме Службы безопасности Украины по обвинению в госизмене и впоследствии был освобожден в рамках обмена пленными, назвал способ развалить бывшую советскую республику без ведения боевых действий.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Логунова, Российская Федерация как правопреемница СССР может денонсировать пакт Молотова – Риббентропа. Экс-пленник СБУ отметил, что в этом случае отошедшие по договору 1939 года к советской Украине регионы - Закарпатье, Буковина, Ивано-Франковск – «начнут убегать, все постремятся в Европу».

Ранее сообщалось, что в ополчении ДНР назвали условие прекращения войны в Донбассе.