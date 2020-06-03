В ополчении самопровозглашенной ДНР назвали условие прекращения войны в Донбассе

Ополченка самопровозглашенной ДНР Анна Лисовенко назвал условие, при котором завершится вооруженный конфликт на территории Донбасса. По данному вопросу Лисовенко высказалась некоторое время назад в разговоре с журналистами.
По словам собеседницы издания News Front, мир в Донбассе наступит тогда, «когда к нам придет Россия». Лисовенко добавила, что местные жители связывают свое будущее с РФ и не ждут возвращения в состав Украины.
Ранее в среду сообщалось, что Владимир Корнилов, политический эксперт, спрогнозировал уничтожение украинского государства в случае претворения в жизнь киевского плана «Б» по Донбассу.