В ополчении самопровозглашенной ДНР назвали условие прекращения войны в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News Front

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченка самопровозглашенной ДНР Анна Лисовенко назвал условие, при котором завершится вооруженный конфликт на территории Донбасса. По данному вопросу Лисовенко высказалась некоторое время назад в разговоре с журналистами.

По словам собеседницы издания News Front, мир в Донбассе наступит тогда, «когда к нам придет Россия». Лисовенко добавила, что местные жители связывают свое будущее с РФ и не ждут возвращения в состав Украины.

Ранее в среду сообщалось, что Владимир Корнилов, политический эксперт, спрогнозировал уничтожение украинского государства в случае претворения в жизнь киевского плана «Б» по Донбассу.