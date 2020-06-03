Предсказано уничтожение Украины в случае реализации плана «Б» Киева по Донбассу

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3 июня 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News Front

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае претворения в жизнь плана «Б» Киева по Донбассу Украину ждет уничтожение. С соответствующим прогнозом на страницах российских интернет-СМИ выступил политический эксперт Владимир Карасев.

По словам аналитика, заявления украинской стороны свидетельствуют о том, что она готова к срыву минского переговорного процесса. Реализация киевскими властями запасного плана по Донбассу означает развязывание полномасштабной войны в регионе, полагает Карасев. Согласно его точке зрения, данное противостояние закончится гибелью государственности Украины.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в непризнанной ДНР рассказали о ночном боестолкновении украинских военных и националистов в районе Мариуполя.