В расположенном под Мариуполем селе Гнутово произошло ночное боестолкновение между военнослужащими 10-й бригады Вооруженных сил Украины и бойцами «Правого сектора» (праворадикальная организация, запрещенная на территории Российской Федерации). Информацию о данном инциденте предоставили в Народной милиции ДНР.
В сводке Народной милиции говорится, что в результате перестрелки ВСУ потеряли убитым одного человека, и двух – ранеными. Согласно предварительным сведениям, причиной случившегося стал отказ военных пускать националистов на свои позиции, с которых те хотели обстрелять территорию ДНР.
Ранее сообщалось, что Павел Климкин, бывший глава МИД Украины, спрогнозировал Третью мировую войну.