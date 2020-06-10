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На Украине возбудили уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине возбудили уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

На Украине возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко. Соответствующая информация некоторое время назад оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

Как передает РИА Новости со ссылкой на украинское госбюро расследований, Порошенко получил статус официального подозреваемого по делу о незаконном приказе руководителю службы внешней разведки. Других подробностей уголовного разбирательства, в котором фигурирует экс-президент, пока нет.

Ранее в среду сообщалось, что на Украине предупредили об угрозе распада страны на части. С таким заявлением выступил политический деятель Михаил Саакашвили.

ДЦ

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