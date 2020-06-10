Михаил Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины на части

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10 июня 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Политик Михаил Саакашвили, Nazar Furyk / globallookpress.com

Украинское государство в будущем может распасться на части. С соответствующим предупреждением в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад политик Михаил Саакашвили.

Саакашвили констатировал значительное усиление центробежных тенденцией в разных частях бывшей советской республики. Согласно прогнозу собеседника журналистов, Украина может распасться, «если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать».

Как отметил политический деятель, в стране «все очень плохо». С помощью «полумер» исправить ситуацию нельзя, полагает Михаил Саакашвили.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в зоне военного конфликта в Донбассе ополченцы ДНР уничтожили огневую позицию украинской армии.