Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Силы ДНР уничтожили огневую позицию военных ВСУ в ответ на их ракетную атаку

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Силы ДНР уничтожили огневую позицию военных ВСУ в ответ на их ракетную атаку
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченцы уничтожили огневую позицию Вооруженных сил Украины, с которой военные из 58-й бригады обстреляли территорию ДНР из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Об этом рассказывается в информации, предоставленной пресс-службой Народной милиции непризнанной республики.

Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Доломитное. В ответ на обстрел из ПТУР силы ДНР подавили огневую точку противника. В результате получил тяжелые ранения один украинский солдат.

Ранее во вторник сообщалось, что Александр Бородай, бывший руководитель правительства ДНР, назвал виновника гибели Boeing MH17 в Донбассе.

ДЦ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью