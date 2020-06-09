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Экс-премьер ДНР назвал «очевидного» виновника уничтожения Boeing MH17 в Донбассе

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Экс-премьер ДНР назвал «очевидного» виновника уничтожения Boeing MH17 в Донбассе
Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Вина Украины в уничтожении малайзийского Boeing, разбившегося летом 2014 года в Донбассе, является «очевидной». С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Александр Бородай, бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР.

Как отметил Бородай, вина украинской стороны в гибели выполнявшего рейс MH17 лайнера «в значительной степени уже доказана», так как Киев не закрыл воздушное пространство над территорией, где велись боевые действия с использованием авиации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт с Украины Валерий Песецкий раскрыл угрозу возвращения Донецка и Луганска для будущего страны.

ДЦ
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