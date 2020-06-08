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Политолог: суд не учтет тот факт, что свидетели видели истребители при крушении MH17

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог: суд не учтет тот факт, что свидетели видели истребители при крушении MH17
место крушения малайзийского Boeing, Alexander Ermochenko/XINHUA

Политолог Максим Жаров в понедельник в беседе с журналистами высказал мнение о том, повлияет ли на расследование дела тот факт, что очевидцы видели в небе при крушении малайзийского Boeing истребители.

В частности, житель поселка Ольховчик заявил, что в момент авиакатастрофы 17 июля 2014 года под Донецком сначала услышал хлопки, а затем увидел, что в сторону Дебальцево пролетел военный самолет. Свидетель отметил, что пассажирского лайнера он не видел. Другой очевидец убежден, что видел один военный самолет и слышал, как пролетал второй. После этого произошел мощный хлопок, а затем в небе появился горизонтальный след, а из-за облаков начал падать самолет.

Сегодня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе рейса MH17, но, по мнению политолога Максима Жарова, данные, предоставленные свидетелями, суд учитывать не будет. В беседе с Радио Sputnik эксперт уточнил, что процесс "очень условно можно назвать независимым" – на самом деле он идет по заранее созданной программе. "Это чисто пропагандистское мероприятие, которое к выяснению истины не имеет никакого отношения", – подчеркнул политолог.

Напомним, на борту малайзийского Boeing, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, все они погибли.

ЕТ

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