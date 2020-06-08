Киевский аналитик раскрыл угрозу возвращения ДНР и ЛНР для будущего Украины

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8 июня 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RuBaltic.Ru

Ополченцы Донбасса, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Прописанное в минских договоренностях возвращение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Украины будет представлять угрозу для будущего страны. Соответствующую точку зрения высказал киевский эксперт Валерий Песецкий.

По словам Песецкого, украинские власти не хотят реинтегрировать республики, так как понимают, что военные формирования ДНР и ЛНР способны стать основой запуска процесса реальной суверенизации регионов. Это произойдет с применением опытной вооруженной силы, отметил аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Олег Неменский обозначил обязательное условие прекращения конфликта на территории Донбасса.