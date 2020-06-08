Аналитик назвал обязательное условие прекращения войны между Украиной и ЛДНР

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8 июня 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Эксперт Олег Неменский обозначил обязательное условие прекращения вооруженного конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом рассказывается в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах интернет-прессы.

Как пишет издание ФАН, аналитик выразил уверенность в том, что завершить противостояние можно будет только тогда, когда изменится Украина. Перемены в бывшей советской республике возможны по причине общего упадка ее государственности, полагает Неменский.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский экономист Анатолий Пешко заявил о разработке биооружия расположенными в стране лабораториями США.