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Аналитик назвал обязательное условие прекращения войны между Украиной и ЛДНР

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Аналитик назвал обязательное условие прекращения войны между Украиной и ЛДНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Эксперт Олег Неменский обозначил обязательное условие прекращения вооруженного конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом рассказывается в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах интернет-прессы.

Как пишет издание ФАН, аналитик выразил уверенность в том, что завершить противостояние можно будет только тогда, когда изменится Украина. Перемены в бывшей советской республике возможны по причине общего упадка ее государственности, полагает Неменский.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский экономист Анатолий Пешко заявил о разработке биооружия расположенными в стране лабораториями США.

ДЦ

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