Аналитик раскрыл выгоду Украины от продолжения гражданской войны в Донбассе

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8 июня 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

Эксперт Олег Неменский раскрыл выгоду украинской стороны от продолжения гражданской войны на территории Донбасса. Об этом рассказывается в материале, размешенном на страницах российских интернет-СМИ.

Как информирует ФАН, аналитик отметил, что Киев не заинтересован в урегулировании вооруженного конфликта, так как тот является «главным источником легитимации политического режима». Также Неменский обратил внимание на то, что противостояние стало основной темой диалога Украины с Западом. Данные контакты необходимы Киеву для получения денег и другой помощи, полагает собеседник журналистов.

Схожую точку зрения высказал публицист Борис Рожин. По его словам, наличие конфликта позволяет украинским властям сохранять поддержку со стороны Соединенных Штатов, отвлекать население от внутренней политики и списывать на боевые действия все свои промахи в экономической сфере.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский эксперт Евгений Голышкин предрек «незавидную участь» главе государства Владимиру Зеленскому.