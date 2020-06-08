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Политолог с Украины предрек «незавидную участь» президенту Владимиру Зеленскому

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Политолог с Украины предрек «незавидную участь» президенту Владимиру Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Владимира Зеленского ждет «незавидная участь», действующий президент Украины войдет в историю как «мастер цирковых номеров». Соответствующую точку зрения в разговоре с российскими журналистами озвучил Евгений Голышкин, украинский политический эксперт.

По словам аналитика, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, Зеленский проводит политику, которая необходима Западу. В числе подобных решений главы государства эксперт назвал приватизацию и шаги, направленные на продолжение вооруженного конфликта в Донбассе.

«Внешние силы абсолютно контролируют Украину, и пешка ходит так, как ей говорят!» — добавил Голышкин.

Ранее сообщалось, что Евгений Балицкий, бывший депутат Верховной Рады, заявил о невозможности реинтеграции Донбасса.

ДЦ

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