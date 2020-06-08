Экс-депутат Рады заявил о невозможности возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, невозможно. С соответствующим заявлением выступил Евгений Балицкий, бывший депутат Верховной Рады.
Как пишет «ПолитНавигатор», экс-парламентарий назвал разговоры о реинтеграции Донбасса бесполезными. Регион не вернется в страну, которая ввела в отношении него блокаду, отметил Балицкий.
Бывший представитель Рады добавил, что на территории Украины продолжается внутренний конфликт, она «разваливается». «Мы разлагаемся», - констатировал политик.
Ранее сообщалось, что китайский интернет-портал Sohu обозначил главного претендента на отделение от украинского государства вслед за Крымом.