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8 июня 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, невозможно. С соответствующим заявлением выступил Евгений Балицкий, бывший депутат Верховной Рады.

Как пишет «ПолитНавигатор», экс-парламентарий назвал разговоры о реинтеграции Донбасса бесполезными. Регион не вернется в страну, которая ввела в отношении него блокаду, отметил Балицкий.

Бывший представитель Рады добавил, что на территории Украины продолжается внутренний конфликт, она «разваливается». «Мы разлагаемся», - констатировал политик.

Ранее сообщалось, что китайский интернет-портал Sohu обозначил главного претендента на отделение от украинского государства вслед за Крымом.