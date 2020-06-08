Sohu назвало главного претендента на выход из состава Украины вслед за Крымом

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8 июня 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Морской вокзал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Одесса является главным претендентом на выход из состава Украины вслед за присоединившимся к России Крымом. Соответствующая точка зрения озвучена в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Как отмечает издание Sohu, коренное население Одессы всегда критически относилось к центральной власти в Киеве, а после событий 2014 года недовольство горожан еще более увеличилось. Далеко не очевидно, что украинскому руководству удастся удержать нынешний статус-кво, говорится в процитированной публикации. Прогнозируется, что в случае начала бунта в Одессе справиться с ним будет практически невозможно.

Ранее в понедельник сообщалось, что волонтер Александр Жучковский назвал «главную цель» восстания Донецка и Луганска против Киева.