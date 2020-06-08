Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Sohu назвало главного претендента на выход из состава Украины вслед за Крымом

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu назвало главного претендента на выход из состава Украины вслед за Крымом
Морской вокзал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Одесса является главным претендентом на выход из состава Украины вслед за присоединившимся к России Крымом. Соответствующая точка зрения озвучена в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Как отмечает издание Sohu, коренное население Одессы всегда критически относилось к центральной власти в Киеве, а после событий 2014 года недовольство горожан еще более увеличилось. Далеко не очевидно, что украинскому руководству удастся удержать нынешний статус-кво, говорится в процитированной публикации. Прогнозируется, что в случае начала бунта в Одессе справиться с ним будет практически невозможно.

Ранее в понедельник сообщалось, что волонтер Александр Жучковский назвал «главную цель» восстания Донецка и Луганска против Киева.

ДЦ

В мире

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Владимира Зеленского на должности президента Украины может сменить Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью