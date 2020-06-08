Волонтер озвучил «главную цель» восстания непризнанных ДНР и ЛНР против Украины

«Главным итогом» восстания непризнанных ДНР и ЛНР против Украины стала остановка дерусификации этих территорий. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Жучковский, волонтер, помогавший ополчению республик.
Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» Жучковский, в республиках Донбасса «говорят на русском» и «не делают из детей русофобов».
При этом волонтер признал, что «главная цель» восстания – присоединение к Российской Федерации – пока не достигнута.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский эксперт Михаил Погребинский назвал предполагаемого сменщика Владимира Зеленского на посту президента бывшей советской республики.