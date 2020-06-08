Киевский экономист заявил о разработке биооружия лабораториями США на Украине

Американские биолаборатории, действующие на территории Украины, занимаются созданием биологического оружия. С соответствующим заявлением выступил киевский экономист Анатолий Пешко.
Как пишет «ПолитНавигатор», эксперт считает неслучайным тот факт, что иностранные лаборатории появились в стране одновременно с уничтожением санэпидемической службы. По мнению Пешко, в работящих без контроля лабораториях заняты не поисками методов лечения болезней, а созданием биооружия, способного уничтожать людей.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Олег Неменский назвал выгоду Киева от продолжения конфликта в Донбассе.