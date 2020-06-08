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Киевский экономист заявил о разработке биооружия лабораториями США на Украине

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский экономист заявил о разработке биооружия лабораториями США на Украине
Медики, PPI / globallookpress.com

Американские биолаборатории, действующие на территории Украины, занимаются созданием биологического оружия. С соответствующим заявлением выступил киевский экономист Анатолий Пешко.

Как пишет «ПолитНавигатор», эксперт считает неслучайным тот факт, что иностранные лаборатории появились в стране одновременно с уничтожением санэпидемической службы. По мнению Пешко, в работящих без контроля лабораториях заняты не поисками методов лечения болезней, а созданием биооружия, способного уничтожать людей.

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ДЦ

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