Киевский аналитик назвал два возможных условия для ввода войск России на Украину
11 июля 2020, 11:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Константин Бондаренко, киевский политический эксперт, рассказал, при каких условиях может произойти ввод войск Российской Федерации на Украину. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.
По словам Бондаренко, РФ может отправить свои армейские подразделения на территорию соседнего государства, если Киев объявит ей войну или начнет наступление. Второе предполагаемое условие для интервенции – развитие событий на Украине по сценарию, представляющему угрозу для России. В качестве примера такого сценария политолог привел захват власти в Киеве террористической организацией.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Евгений Сатановский заявил о способности Москвы присоединить украинский «суперплацдарм» Североатлантического альянса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.