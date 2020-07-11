Киевский аналитик назвал два возможных условия для ввода войск России на Украину

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11 июля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Константин Бондаренко, киевский политический эксперт, рассказал, при каких условиях может произойти ввод войск Российской Федерации на Украину. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

По словам Бондаренко, РФ может отправить свои армейские подразделения на территорию соседнего государства, если Киев объявит ей войну или начнет наступление. Второе предполагаемое условие для интервенции – развитие событий на Украине по сценарию, представляющему угрозу для России. В качестве примера такого сценария политолог привел захват власти в Киеве террористической организацией.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Евгений Сатановский заявил о способности Москвы присоединить украинский «суперплацдарм» Североатлантического альянса.