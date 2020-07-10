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Политолог заявил о способности России присоединить украинский «суперплацдарм» НАТО

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Политолог заявил о способности России присоединить украинский «суперплацдарм» НАТО
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Запад готовит антироссийские плацдармы на Украине и в других бывших союзных республиках. Об этом заявил отечественный политический эксперт Евгений Сатановский, сообщают интернет-СМИ.

Как отметил аналитик, на официальном уровне Москва реагирует на действия Запада на постсоветском пространстве только с помощью дипломатических мер. Сатановский призвал власти РФ пересмотреть подход и рассмотреть вариант присоединения украинского «суперплацдарма» НАТО. По мнению политолога, Россия на это способна, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Антон Бредихин предсказал потерю Украиной новых территорий в Донбассе в случае военного нападения Киева на ДНР и ЛНР.

ДЦ

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