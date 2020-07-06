Сатановский назвал возможную новую столицу Украины в случае ее войны с Россией
6 июля 2020, 11:58[ «Аргументы Недели» ]
Евгений Сатановский, российский политический эксперт, прокомментировал недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал у них Крымский полуостров. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Сатановского.
Согласно прогнозу специалиста, если Киев решится на развязывание военного конфликта против присоединившей Крым РФ, на значительной части территории Украины образуется Новороссия. По словам Сатановского, «остатки Украины» будут «чем-то вроде Австрии и Эфиопии - без выхода к морю». В случае реализации такого сценария новой столицей страны вместо Киева может стать Крыжополь – расположенный в Винницкой области поселок городского типа – предсказал автор поста.
Ранее эксперт Антон Бредихин обозначил обязательное условие воссоединения Донецка и Луганска с Украиной.
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