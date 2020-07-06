Обязательное условие возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины озвучил эксперт
6 июля 2020, 11:13[ «Аргументы Недели» ]
Антон Бредихин, координатор движения «Донбасс за Евразийский союз», назвал обязательное условие для возвращения самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Украины. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре с журналистами.
По словам Бредихина, воссоединение отколовшихся территорий с Киевом станет возможно только тогда, когда руководящие должности на Украине займут политики, которые не зависят от националистических сил. Также собеседник СМИ отметил, что бывшей советской республике нужен новый президент.
Ранее сообщалось, что в Донецке выступили с заявлением о новых боевых потерях Вооруженных сил Украины в зоне военного конфликта на востоке страны.
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