ДНР сделала экстренное заявление о новой контратаке ополчения по военным Украины
6 июля 2020, 09:08[ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы осуществили новую контратаку по военным Вооруженных сил Украины в ответ на обстрелы территории ДНР. Об этом рассказывается в экстренном заявлении, с которым выступила Народная милиция непризнанной республики.
В заявлении отмечается, что представители 79-й бригады ВСУ обстреляли жилые кварталы поселка шахты «Трудовская». В результате повреждения получил один дом.
Бойцы ДНР подавили огневую активность противника. Украинская армия потеряла ранеными двух человек.
Ранее сообщалось, что Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, назвал в разговоре с журналистами предполагаемый срок госпереворота против президента Украины Владимира Зеленского.
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