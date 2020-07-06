ДНР сделала экстренное заявление о новой контратаке ополчения по военным Украины

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6 июля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

Ополченцы осуществили новую контратаку по военным Вооруженных сил Украины в ответ на обстрелы территории ДНР. Об этом рассказывается в экстренном заявлении, с которым выступила Народная милиция непризнанной республики.

В заявлении отмечается, что представители 79-й бригады ВСУ обстреляли жилые кварталы поселка шахты «Трудовская». В результате повреждения получил один дом.

Бойцы ДНР подавили огневую активность противника. Украинская армия потеряла ранеными двух человек.

Ранее сообщалось, что Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, назвал в разговоре с журналистами предполагаемый срок госпереворота против президента Украины Владимира Зеленского.