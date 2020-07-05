Экс-депутат назвал возможный срок переворота на Украине против президента Зеленского

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5 июля 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Александр Турчинов на акции в поддержку Петра Порошенко, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

Политические противники президента Украины Владимира Зеленского могут организовать государственный переворот в течение весны 2021 года. С соответствующим прогнозом выступил Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады.

Экс-парламентарий предсказал, что зимой социально-экономическая ситуация на Украине «станет очень сложной». По словам Олейника, это даст шанс «агрессивному меньшинству», которое под предлогом того, что «Порошенко был лучше Зеленского», может попытаться устроить переворот.

Согласно точке зрения бывшего депутата, Соединенные Штаты мешать силовому захвату власти в Киеве не будут. Как полагает Владимир Олейник, американским «кураторам» безразлично, кто находится у руководства Украиной, - Зеленский, его предшественник на посту президента Петр Порошенко или экс-глава Совнацбеза Александр Турчинов.

Ранее сообщалось, что Олейник обозначил два предполагаемых сценария досрочной отставки Владимира Зеленского.