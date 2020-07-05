Бывший депутат Рады назвал два возможных сценария досрочной отставки Зеленского

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5 июля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, обозначил два предполагаемых варианта досрочной отставки Владимира Зеленского с должности президента Украины. По данному вопросу экс-парламентарий высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Олейник, ставший собеседником издания «Новороссия», допустил, что «Зеленского снесут радикалы, как это было с Януковичем». Второй вероятный сценарий развития ситуации – добровольный уход главы государства с занимаемого им поста «по состоянию здоровья». Владимир Олейник отметил, что Зеленский может отправиться на «лечение» в Израиль и передать свои полномочия другому человеку.

Ранее сообщалось, что в украинском экспертном сообществе объяснили нереальность отправки в тюрьму бывшего президента Петра Порошенко в период нахождения на данной должности Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал киевский аналитик Михаил Погребинский.