Бывший депутат Рады назвал два возможных сценария досрочной отставки Зеленского
5 июля 2020, 09:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Новороссия»
Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, обозначил два предполагаемых варианта досрочной отставки Владимира Зеленского с должности президента Украины. По данному вопросу экс-парламентарий высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.
Олейник, ставший собеседником издания «Новороссия», допустил, что «Зеленского снесут радикалы, как это было с Януковичем». Второй вероятный сценарий развития ситуации – добровольный уход главы государства с занимаемого им поста «по состоянию здоровья». Владимир Олейник отметил, что Зеленский может отправиться на «лечение» в Израиль и передать свои полномочия другому человеку.
Ранее сообщалось, что в украинском экспертном сообществе объяснили нереальность отправки в тюрьму бывшего президента Петра Порошенко в период нахождения на данной должности Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал киевский аналитик Михаил Погребинский.
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