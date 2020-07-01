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Оглашен вероятный сценарий ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Оглашен вероятный сценарий ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Как только президент Украины Владимир Зеленский перестанет устраивать олигархов, они найдут ему замену. Соответствующую версию в разговоре с представителями интернет-СМИ выдвинул эксперт Дмитрий Родионов.

Аналитик считает, что досрочная отставка Зеленского является вероятным вариантом развития событий. Националистические силы «просто надавят на президента», и тот покинет свой пост, озвучил возможный сценарий Родионов. По его словам, официальной причиной для ухода Владимира Зеленского с должности может стать болезнь либо другой повод.

Ранее сообщалось, что на страницах прессы появился материал, в котором раскрыты предполагаемые варианты раздела Украины с участием России.

ДЦ

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