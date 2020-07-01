Раскрыты два предполагаемых сценария раздела Украины на части с участием России

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1 июля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Наша версия»

Участник акции протеста в Запорожье, Dmytro Smolyenko / globallookpress.com

Власти Российской Федерации и Франции готовят план по разделу Украины на части. Такое заявление сделал некоторое время назад Дмитрий Джангиров, киевский политический эксперт.

По словам Джангирова, Париж готов обменять «украинский кейс» на поддержку Москвой своих интересов и влияния в Ливии.

Процитировавшее аналитика российское издание «Наша версия» пишет, что существует несколько сценариев раздела бывшей советской республики. Один из них предполагает присоединение Херсонской области к Крыму и формирование нового государства из Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей и, возможно, ДНР и ЛНР. В последующем данное образование может войти в Союзное государство РФ и Белоруссии.

Второй вариант предусматривает включение в состав условной Новороссии Киева и Днепропетровска. При этом территории оставшихся украинских регионов должны образовать компактное европейское государство со столицей во Львове под патронатом Франции.

В процитированной публикации говорится, что гипотетический раздел Украины поможет России и ЕС решить сразу несколько проблем, связанных с этой страной. В частности, сам самой прекратится конфликт в Донбассе.

Ранее отечественный публицист Максим Юсин поведал о том, что белорусский президент Александр Лукашенко передавал Киеву сведения о передвижении войск РФ в ходе острой фазы вооруженного противостояния на востоке Украины.