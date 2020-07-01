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Лукашенко снабжал Киев данными о маневрах войск РФ во время острой фазы конфликта в Донбассе

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко снабжал Киев данными о маневрах войск РФ во время острой фазы конфликта в Донбассе
Александр Лукашенко и Петр Порошенко, Danil Shamkin / globallookpress.com

Александр Лукашенко, глава Белоруссии, снабжал официальный Киев информацией о передвижении российских войск вдоль границы во время острой фазы вооруженного конфликта на территории Донбасса. С соответствующим заявлением выступил Максим Юсин, отечественный публицист.

Как отметил Юсин в ходе опубликованного в интернете видеоинтервью украинскому политологу Дмитрию Джангирову, о том, что Лукашенко передавал данные президенту Петру Порошенко, рассказали источники в дипломатических кругах РФ.

Ранее в среду сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский назвал причину агрессивного поведения Вооруженных сил Украины в Донбассе.

ДЦ

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