Лукашенко снабжал Киев данными о маневрах войск РФ во время острой фазы конфликта в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко и Петр Порошенко, Danil Shamkin / globallookpress.com

Александр Лукашенко, глава Белоруссии, снабжал официальный Киев информацией о передвижении российских войск вдоль границы во время острой фазы вооруженного конфликта на территории Донбасса. С соответствующим заявлением выступил Максим Юсин, отечественный публицист.

Как отметил Юсин в ходе опубликованного в интернете видеоинтервью украинскому политологу Дмитрию Джангирову, о том, что Лукашенко передавал данные президенту Петру Порошенко, рассказали источники в дипломатических кругах РФ.

Ранее в среду сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский назвал причину агрессивного поведения Вооруженных сил Украины в Донбассе.