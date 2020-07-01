Лукашенко снабжал Киев данными о маневрах войск РФ во время острой фазы конфликта в Донбассе
1 июля 2020, 10:22[ «Аргументы Недели» ]
Александр Лукашенко, глава Белоруссии, снабжал официальный Киев информацией о передвижении российских войск вдоль границы во время острой фазы вооруженного конфликта на территории Донбасса. С соответствующим заявлением выступил Максим Юсин, отечественный публицист.
Как отметил Юсин в ходе опубликованного в интернете видеоинтервью украинскому политологу Дмитрию Джангирову, о том, что Лукашенко передавал данные президенту Петру Порошенко, рассказали источники в дипломатических кругах РФ.
Ранее в среду сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский назвал причину агрессивного поведения Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.