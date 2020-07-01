Киевский аналитик назвал причину агрессивности воюющей с ДНР и ЛНР армии Украины
1 июля 2020, 09:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, назвал причину агрессивного поведения воюющих с ДНР и ЛНР Вооруженных сил Украины. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.
По словам Погребинского, ВСУ не обстреливают Крымский полуостров, поскольку там действительно дислоцированы армейские подразделения РФ и есть уверенность в жестком ответе со стороны Москвы. В случае Донбасса такой уверенности у киевского командования нет, отметил аналитик.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский политик Владимир Олейник рассказал, в течение какого срока может уйти со своего поста президент страны Владимир Зеленский.
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