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Киевский аналитик назвал причину агрессивности воюющей с ДНР и ЛНР армии Украины

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Киевский аналитик назвал причину агрессивности воюющей с ДНР и ЛНР армии Украины
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, назвал причину агрессивного поведения воюющих с ДНР и ЛНР Вооруженных сил Украины. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

По словам Погребинского, ВСУ не обстреливают Крымский полуостров, поскольку там действительно дислоцированы армейские подразделения РФ и есть уверенность в жестком ответе со стороны Москвы. В случае Донбасса такой уверенности у киевского командования нет, отметил аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политик Владимир Олейник рассказал, в течение какого срока может уйти со своего поста президент страны Владимир Зеленский.

ДЦ

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