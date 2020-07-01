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Экс-депутат Рады назвал возможный срок отставки Зеленского с поста главы Украины

, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iReactor

Экс-депутат Рады назвал возможный срок отставки Зеленского с поста главы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Владимир Зеленский может досрочно уйти с должности президента Украины. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями российских интернет-СМИ выступил Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады.

По мнению экс-парламентария, которым он поделился с изданием iReactor, «катастрофический обвал рейтинга» действующего главы государства говорит о том, что, скорее всего, уход Зеленского с поста главы государства будет досрочным. Согласно расчетам Олейника, Зеленский может отправиться в отставку до мая 2021 года, поскольку «осенью и зимой будут очень большие проблемы».

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