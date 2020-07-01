Экс-депутат Рады назвал возможный срок отставки Зеленского с поста главы Украины
1 июля 2020, 08:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: iReactor
Владимир Зеленский может досрочно уйти с должности президента Украины. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями российских интернет-СМИ выступил Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады.
По мнению экс-парламентария, которым он поделился с изданием iReactor, «катастрофический обвал рейтинга» действующего главы государства говорит о том, что, скорее всего, уход Зеленского с поста главы государства будет досрочным. Согласно расчетам Олейника, Зеленский может отправиться в отставку до мая 2021 года, поскольку «осенью и зимой будут очень большие проблемы».
Ранее в среду сообщалось, что украинские войска понесли новые потери в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
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