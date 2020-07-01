На Украине рассказали, как Зеленский «предал» страну

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1 июля 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: флаг Украины, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал заявление сторонницы партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества».

«Прошлая неделя показала, что вы уже не "слуги", вы уже "господа". Один из лидеров вашей партии … заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды», - высказал он.

Рабинович отметил, что центральная власть поддерживает «идеи фашизма». По его словам, еще одним примером является избиение националистами оппозиционеров битами, а также нападки на других людей, которые не разделяют данные взгляды. Он добавил, что «вся страна в шоке», а Зеленский продолжает молчать. Депутат пояснил, что результаты «своих дел» президент увидит на местных выборах.

«Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну, и прощения вам не будет … Украина в своем преимущественном большинстве не любит фашизм, и вы это увидите», - резюмировал он.